الصحة النيابية تحذر من موجة كورونا الثالثة وتحدد الفئات العمرية المستهدفة وتناشد اربع جهات

2021/07/22 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة النيابية، الخميس، عن تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من كورونا، فيما وجهت دعوة لأربع جهات بعد تصاعد الإصابات.

وقال مقرر اللجنة فالح الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية، (22 تموز 2021)، إن "العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصلت عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الى اكثر من 160 الف مصاب، فضلا عن اكثر من 750 شخصا في العناية المركزة".

وأضاف، أن "فئة الشباب هم اكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة"، مؤكدا على "الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنها الاجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة".

وأضاف، أن "الالتزام بالتوصيات، بالاضافة الى اخذ اللقاح سيعطيان نتائج ايجابية بالموقف الوبائي"، داعيا "الجهات الدينية والثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة المتلقحين للوصول الى المناعة المجتمعية".

وكانت وزارة الصحة، ذكرت في بيان صدر امس الاربعاء، ان الموجة الثالثة تسبب ضغطاً شديداً على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة بضمنها فئة الشباب، فيما اطلقت نداءً وطنياً لكل العراقيين بالتعاون معها ومساعدة ملاكاتها في إيقاف سلسلة انتقال الوباء عبر تطبيق الإجراءات الوقائية.

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