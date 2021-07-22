ذي قار.. وفاة نزيل بسجن الحوت من اهالي الموصل

2021/07/22 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الخميس، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لـ NRTعربية، (22 تموز 2021)، أن "نزيلا داخل سجن الناصرية المركزي الذي يعرف بالحوت في ذي قار، من اهالي الموصل مواليد ١٩٨٤ توفي اليوم نتيجة إصابته بمرض التدرن".

وأضاف، أن "الجثة نقلت للطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة، لإكمال الإجراءات القانونية لها وتسليمها إلى ذويه".

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