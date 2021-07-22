مستشار الكاظمي: الصين تستهلك 44%‎ من صادرات النفط العراق

2021/07/22 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الصين تستهلك 44%‎ من صادرات النفط العراقي.وقال صالح، في تصريح صحفي، إن “الصين تعد السوق الاولى في صادرات النفط العراقي وتستهلك لوحدها حوالي 40 – 44% من صادرات النفط العراقي وبحوالي 80 الف برميل نفط يوميا”.وأضاف ان “جزءاً يسيراً من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، وقد أضيف اليها مؤخراً ما قيمته 100 الف برميل يوميا تودع في الحساب المصرفي المخصص لتنفيذ مشاريع اتفاق اطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول حقا من الشهر الماضي”.

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