مستشار رئيس الوزراء: الصين تستهلك 44 بالمئة‎ من صادرات النفط العراقي

2021/07/22 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، أن الصين تستهلك 44 بالمئة‎ من صادرات النفط العراقي.

وقال صالح في حديث صحفي، إن "الصين تعد السوق الاولى في صادرات النفط العراقي وتستهلك لوحدها حوالي 40 - 44% من صادرات النفط العراقي وبحوالي 80 الف برميل نفط يوميا".

وأضاف، أن "جزءاً يسيراً من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، وقد أضيف اليها مؤخراً ما قيمته 100 الف برميل يوميا تودع في الحساب المصرفي المخصص لتنفيذ مشاريع اتفاق اطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول حقا من الشهر الماضي".

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