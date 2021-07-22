إخفاء المعلومة حول الطرف الثالث خدعة سياسية - فرات المحسن

2021/07/22 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن منذ قيام الاحتجاجات الجماهيرية وتصاعد وتيرة التظاهرات التي توجت بانتفاضة شعبية تاريخية اندلعت في 1 تشرين الأول عام 2019 ،احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة الواسعة بين الشباب وانتشار الفساد الإداري والمالي.



إثرها وجهت الأحزاب الحاكمة في العراق جل قدراتها لتفتيت وقمع الانتفاضة الجماهيرية، بمختلف الوسائل، وكان أكثرها قسوة ووحشية عمليات اختطاف وتعذيب الناشطين والاغتيال الذي را ......





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