الصحة النيابية توجه طلباً للكاظمي واللجنة العليا بخصوص الامتحانات الحضورية

2021/07/22 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية.قتيبة الجبوري، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص امتحانات طلبة الجامعات والمعاهد.وقال الجبوري، في بيان تلقاه […]

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