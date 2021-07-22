2021/07/22 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | لجنة الصحة: 160 الف حالة حرجة منذ دخول العراق الموجة الثالثة لكورونا

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