2021/07/22 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أم في ولاية ميزوري الأمريكية فُجعت بوفاة ابنتها التي لم تحصل على لقاح فيروس كورونا، تناشد الناس بأن يفكروا في أحبائهم ويتلقوا التطعيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أم تناشد الناس لتلقي لقاح كورونا بعد وفاة ابنتها: "تجنبوا الخسارة التي أشعر بها") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أم تناشد الناس لتلقي لقاح كورونا بعد وفاة ابنتها: "تجنبوا الخسارة التي أشعر بها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).