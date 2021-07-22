الاتفاقية المثيرة باتت

2021/07/22 | 13:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، إن الصين تستهلك نحو نصف صادرات العراق من النفط الخام.

وبيّن صالح في تصريح، 22 تموز/يوليو، أنّ "الصين تعد السوق الأولى لصادرات النفط العراقي".

وأوضح المستشار المالي، أنّ "الصين تستهلك لوحدها حوالي 40 - 44% من صادرات النفط العراقي وبحوالي 80 ألف برميل نفط يوميًا".

وأشار صالح، إلى أنّ "جزءًا يسيرًا من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، وقد أضيف إليها مؤخرًا ما قيمته 100 ألف برميل يوميًا تودع في الحساب المصرفي المخصص لتنفيذ مشاريع اتفاق إطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول حقًا من الشهر الماضي".

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