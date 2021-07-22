الصحة السعودية تعلن نجاح موسم الحج وعدم تسجيل أي إصابة بكورونا

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن نجاح موسم الحج للعام الحالي، فيما اشارت الى عدم تسجيل اي اصابة بكورونا.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تصريح صحفي ان "خطة الحج الصحية لهذا العام نجحت من دون تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض الأخرى".

واضاف ان "اقتصار الحج على 60 ألفاً شخصا أسهم في نجاحه"، مشيرا إلى أن "الوزارة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن".

ولفت الوزير إلى "استعداد وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، انطلاقاً من حرص القيادة بالحفاظ على صحة وسلامة الحجاج".

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