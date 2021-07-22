القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الحميس، عن القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "مفارز شعبة مكافحة إجرام الشطرة، تمكنت اليوم من إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا قتل".واضافت ان "مفارز شعبة مكافحة قضاء الرفاعي تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالغ من العمر 20 عاما، اعترف بسرقة 5 دراجات نارية من مناطق مختلفة في القضاء"، لافتة الى أنه " تم تدوين أقوالهم بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم أصوليا لينالوا جزاءهم العادل".

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