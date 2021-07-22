دراسة: الرجال يتحملون مسؤولية الاحتباس الحراري بالعالم

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ألقت دراسة علمية اللوم الأكبر على الرجال بالتغيير المناخي الحاصل في العالم.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية البيئةالصناعية العلمية، التي تصدرها جامعة ييل الأميركية إن "الرجال ينفقون أموالهم بمعدل أكثر بكثير من النساء على السلع والخدمات التي تنبعث منها الغازات التي تعرف بغازات الاحتباس الحراري، ومن بين هذه السلع اللحوم والوقود.

وركزت الدراسة التي أعدها باحثون سويديون إلى التعمق في أنماط الإنفاق على سلع لها تأثير على التغير المناخي، لمعرفة ما اذا كان بوسع الأسر المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة عن طريق شراء سلع بديلة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نمطين عامين للإنفاق، فالنساء مثلا تنفقن كثيرا منالأموال على تزيين المنزل والملابس والصحة،وفي المقابل، ينفق الرجال أموالا أكثر على الوقود والسيارات ووجبات المطاعم والكحول والتبغ.

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