الكشف عن تدهور الوضع الصحي في كردستان بعد دخول دلتا

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

كشف ديوان صحة كردستان، اليوم الخميس،تدهور الوضع الصحي في مدن الإقليم،فيماأشار إلى انتشار حالات إصابة بالسلالةالجديدة المسماة بالدلتا.

وقال مدير ديوان الصحة خالص قادر فيتصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مستشفيات الإقليم استقبلت آلاف المصابين، وليس لديهاالقدرة على استيعاب المزيد من الأعداد في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات".

وأضاف أن "مستوى الالتزام مايزال محدودودون المستوى المطلوب، خصوصاً مع وجودتجمعات كبيرة خلال فترة العيد".

محذراً من "الدخول بالمرحلة الحرجة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقلة الإقبال على تلقي جرعات اللقاح رغم توفرها في كافة مدن الإقليم".

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