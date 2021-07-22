المنتخب السعودي يخسر امام ساحل العاج

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فرط المنتخب السعودي الاولمبي بتعادل ايجابي اليوم بعد خسارته امام منتخب ساحل العاج بهدفين لهدف ضمن مباريات المجموعة الرابعة لفعالية كرة القدم بدورة طوكيو الاولمبية .تقدم منتخب ساحل العاج بهدف في الدقيقة 39 عن طريق السعودي عبدالاله علي العمري خطأ في مرماه .وسرعان ماتعادل المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 44.وتقدم ساحل العاج في الدقيقة 66 عن طريق فرانك كيسي./انتهى3

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