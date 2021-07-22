بدورة طوكيو الاولمبية.. المكسيك تمطر شباك فرنسا باربعة اهداف .. وفوز صعب لنيوزيلندا على كوريا الجنوبية

2021/07/22 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / امطر منتخب المكسيك الاولمبي شباك نظيره الفرنسي برباعية لهدف في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن فعالية كرة القدم للمجموعة الاولى بدورة طوكيو الاولمبية .سجل اهداف المكسيك كل من ألكسيس فيغا في الدقيقة 47 وفرانسيسكو كوردوفا 55 واوريل انتونا 80 وادواردو اغويري في الدقيقة 90 ، بينما سجل هدف فرنسا الوحيد اندريه بيير في الدقية 69 من ضربة جزاء.وفي مباراة اخرى ضمن مباريات المجموعة الثانية فاز المنتخب النيوزيلندي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف جاء بامضاء كريس وود في الدقية 70./انتهى3

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