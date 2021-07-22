روسيا تسجل 796 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/07/22 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 24471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و796 حالة وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية تفشي الوباء.وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، و9.9% منها لم تكن حاملة لأعراض المرض.وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم […]

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