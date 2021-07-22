بعمليتين منفصلتين.. القبض على عدد من متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار

2021/07/22 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام ذي قار، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من متهمين بقضايا مختلفة منها القتل والسرقة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "شعبة مكافحة إجرام الشطرة، مفرزة قضاء الغراف شمال الناصرية، تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا قتل".واضافت ان "شعبة مكافحة قضاء الرفاعي تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالغ من العمر 20 عاما، اعترف بسرقة 5 دراجات نارية من مناطق مختلفة في القضاء".

واشارت المديرية انه " تم تدوين أقوالهم بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم أصوليا لينالوا جزاءهم".

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