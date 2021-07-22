كربلاء.. القبض على شخص قتل شقيقة اثر مشاجرة عائلية

2021/07/22 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شخص اقدم على قتل شقيقه باطلاق النار عليه اثر مشاجرة عائلية .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار الجهود المتواصلة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال تعزيز الأمن المجتمعي، وفرض القانون، وبعد الاستخبار من مركز شرطة المستشفى بوجود حالة وفاة لأحد الأشخاص نتيجة لإصابته بإطلاقة نارية في منطقة الرأس، وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير قسم شرطة البلدة، ومجموعة من ضباطه الأكفاء لمعرفة ملابسات القضية، ونتيجة للتحقيق وجمع المعلومات الكافية تبين حدوث مشاجرة عائلية في أحد الدور السكنية في منطقة البناء الجاهز، ونتيجة المشاجرة قام على أثرها أحد الأبناء بجلب سلاح ناري "مسدس" وأطلق عيارة نارية واحدة باتجاه شقيقه، مما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس، فارق الحياة نتيجة الإصابة".

واضافت ان "شقيقهم الثالث الثالث قد قام بكسر زجاج إحدى نوافذ غرف المستشفى الحسيني لدى سماعه النبأ محاولا تشريح نفسه بالزجاج لإصابته بحالة من الهستيريا، فيما القي القبض على الجاني مطلق العيار الناري واودع التوقيف دونت أقواله واعترف بالحادث".واشارت القيادة الى ان " شرطة كربلاء المقدسة تؤكد استمرار واجباتها الأمنية وخاصة في حماية الملاكات الصحية، كما ندعو بعدم نشر الأخبار والمعلومات غير الدقيقة إلا بعد التأكد من مصادرها الرسمية ".

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