السيول الجارفة تودي بحياة 7 اشخاص شرقي اليمن

2021/07/22 | 13:57 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 يوليو 2021 | 01:54 مساءً

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أعلنت وسائل اعلام يمنية، الخميس، ان “سبعة أشخاص لقوا حتفهم غرقا في محافظتي شبوة والمهرة شرق اليمن بسبب سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن”.

وذكرت الوسائل في اخبار عاجلة، أن “ثلاث نساء وطفلين توفوا غرقا بسبب السيول في بلدة بيحان شمالي شبوة، والتي تسببت أيضا في أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية”.

وأضافت، أن “اثنين آخرين توفيا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة المهرة في أقصى شرق البلاد على حدود سلطنة عمان”.

وفي محافظة حضرموت الغنية بالنفط، تسببت، الأمطار الغزيرة بغرق مناطق متفرقة من مديريات وادي وصحراء حضرموت المترامية الأطراف، متسببة في قطع طرق وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية”.

كما ان “السيول تسببت في احتجاز عشرات السيارات بوادي أحور، مما أدى إلى قطع حركة سير المركبات في الطريق الساحلي الدولي الذي يربط بين عدن والمكلا بحضرموت بشكل كلي”.

وتشهد المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية حاليا منخفض جوي جديد مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت بأضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية، خصوصاً في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج.

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