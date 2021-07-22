2021/07/22 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالابتزاز الالكتروني وقضايا جنائية في بغداد first appeared on النور نيوز.

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