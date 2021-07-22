مقدمة كتاب مفاتيح الصحة والعافية - مصعب قاسم عزاوي

2021/07/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب: فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنالطبعة الأولى2021صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنبالتعاون معدار نشر شركة آمازون في المملكة المتحدةأوليات المناعة المعرفية الصحية زمن العولمة وفيضان المعلومات الإلكترونية وغيرها أنتج فضاء معرفياً أصبح ساحة مفتوحة لكل غث وسمين، ولكل المخاتلين المراوغين الذين يسرو ......





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