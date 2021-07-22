عقب إرتفاع مخزونات الخام الأمريكي.. أسعار النفط تتراجع

2021/07/22 | 14:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي، ووسط تنامي إصابات كورونا التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.وسجل خام برنت انخفاضا بلغ 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.12 دولار للبرميل، بعد صعوده 4.2% …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب إرتفاع مخزونات الخام الأمريكي..



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