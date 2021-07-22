2021/07/22 | 14:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد بخفض الطلب على الخام.وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.92% إلى 70.92 دولار للبرميل.فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.82% إلى 72.82 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في مؤسسة “أواندا” إن “التقلبات في الطاقة ما زالت كبيرة، مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال سلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام”.وأضاف: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يصعد رغم بيانات أمريكية غير متوقعة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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