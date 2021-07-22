أستراليا تسابق الزمن لتجنب تصنيف الحاجز المرجاني العظيم بالـ

2021/07/22 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض الحكومة الأسترالية وهيئة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع مواجهة حول ما إذا كان الحاجز المرجاني العظيم يعاني "من خطر" فقدان "قيمته العالمية البارزة".

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