الناطق باسمه يكشف أولويات زيارة الكاظمي لواشنطن

2021/07/22 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الخميس، عن أولوية زيارة الكاظمي المرتقبة إلى واشنطن.

وقال ناظم في تصريح خص به (بغداد البوم) ان "اولوية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حال زيارته المقررة الى واشنطن هو مسألة انسحاب القوات القتالية الامريكية والدولية من العراق".وأضاف أن "وفدا كبيرا من الخارجية والتعليم والثقافة سيكون متواجدا قبل الكاظمي بواشنطن للتمهيد لهذه الزيارة"، مبينا ان "الحوار الاستراتيجي لايقتصر على انسحاب القوات الامريكية وانما هناك ملفات مهمة جدا سيتم مناقشتها في جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة".ولفت ناظم إلى ان "الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان حقوق العراق بهذه الحوارات والعودة بنتائج مهمة تخدم العراق".

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