السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج للعام الحالي

2021/07/22 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن نجاح موسم الحج للعام الحالي، مشيرة الى عدم تسجيل اي اصابة بكورونا.وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تصريح صحفي ان "خطة الحج الصحية لهذا العام نجحت من دون تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض الأخرى".واضاف ان "اقتصار الحج على 60 ألف شخص أسهم في نجاحه"، مشيرا إلى أن "الوزارة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن"./انتهى7

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