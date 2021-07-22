الحشد الشعبي يضبط مضافات وعبوات و20 صاروخا في جزيرة الحضر

2021/07/22 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتكون كدس العتاد من ٢٠ صاروخا وعدد من العبوات الناسفة.

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