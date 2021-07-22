2021/07/22 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت الصين بشدة خططاً من جانب منظمة الصحة العالمية، بإلقاء نظرة عن كثب على مختبر في مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين في بحث عن أصل فيروس كورونا.

وقال زينغ ايكسين نائب وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن البلاد لا يمكن أن تقبل مثل هذه الخطة وأنه تفاجأ عندما درس مشروع منظمة الصحة العالمية، وأضاف أن التركيز على تفش معملي محتمل يزدري الحس السليم ويناقض العلم.

وفي بحث عن أصل فيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل دائمة جديدة في خطاب إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي.

وشدد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنه يجب فحص المختبرات وذلك بالإضافة إلى فحص الحيوانات البرية وأسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية 2019.

وأرجأت الصين أول رحلة للفريق البحثي التابع لمنظمة الصحة العالمية لأشهر، ورغم أن المنظمة تريد مواصلة التحقيقات، لا تتخذ بكين أي خطوة للسماح باستمرار العمل في الصين.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بمنع التحليلات الشفافة، وتعتقد بكين أن الولايات المتحدة تريد إلقاء اللوم على الصين في انتشار الفيروس، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وصفه مراراً بـ”فيروس الصين”.

وفي نفس الوقت، تنتشر نظريات في الصين أن الفيروس قد يكون تسرب من مختبر عسكري أمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترفض خطط الصحة العالمية بتفتيش مختبر في ووهان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترفض خطط الصحة العالمية بتفتيش مختبر في ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).