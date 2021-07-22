نائب: محاولة تأجيل الانتخابات التفاف على إرادة الشعب

2021/07/22 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب محمد شياع السوداني، أن محاولة تأجيل الانتخابات التفاف على إرادة الشعب.

وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” إن “محاولة تأجيل الانتخابات بدفع حكومي وسياسي وتلميحات من هذه البعثة أو تلك السفارة هو التفاف على إرادة الشعب ، ومؤشر واضح على الخوف من صوت الناخب، الذي سيعاقب الفاسدين والفاشلين وذوي الأجندة الخارجية.”.

وانهى تغريدته بوسم، “لا للتفكير بتأجيل الانتخابات”.

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