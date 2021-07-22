2021/07/22 | 14:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. مسلحون يسطون على منزل وقوة أمنية تعثر على جثة وشبان يشتبكون بالأسلحة البيضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مسلحون يسطون على منزل وقوة أمنية تعثر على جثة وشبان يشتبكون بالأسلحة البيضاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مسلحون يسطون على منزل وقوة أمنية تعثر على جثة وشبان يشتبكون بالأسلحة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).