كربلاء: مقتل شاب من قبل اخيه... والصدمة تدفع شقيقهم الثالث لهذا الأمر!

2021/07/22 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كربلاء، الخميس، تفاصيل جريمة راح ضحيتها أحد الشباب بعد مقتله على يد شقيقه بواسطة سلاح ناري.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (22 تموز 2021)، انه "في إطار الجهود المتواصلة لقيادة شرطة كربلاء والمنشآت في مجال تعزيز الأمن المجتمعي، وفرض القانون، وبعد الاستخبار من مركز شرطة المستشفى بوجود حالة وفاة لأحد الأشخاص نتيجة لإصابته بإطلاقة نارية في منطقة الرأس، وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير قسم شرطة البلدة، ومجموعة من ضباطه الأكفاء لمعرفة ملابسات القضية".

واضاف البيان انه "نتيجة للتحقيق وجمع المعلومات الكافية تبين حدوث مشاجرة عائلية في أحد الدور السكنية في منطقة البناء الجاهز، ونتيجة المشاجرة قام على أثرها أحد الأبناء بجلب سلاح ناري (مسدس) وأطلق عيارة نارية واحدة باتجاه شقيقه، مما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس، فارق الحياة نتيجة الإصابة".

وتابع "وقد قام شقيقهم الثالث بكسر زجاج إحدى نوافذ غرف المستشفى الحسيني لدى سماعه النبأ محاولا تشريح نفسه بالزجاج لإصابته بحالة من الهستيريا، فيما القي القبض على الجاني مطلق العيار الناري واودع التوقيف دونت أقواله واعترف بالحادث".

وأكدت شرطة كربلاء "استمرار واجباتها الأمنية وخاصة في حماية الملاكات الصحية"، داعية إلى "عدم نشر الأخبار والمعلومات غير الدقيقة إلا بعد التأكد من مصادرها الرسمية".

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