2021/07/22 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن مشاجرة عائلية بين شقيقين وصلت إلى القتل.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في إطار جهودها في مجال تعزيز الأمن المجتمعي، وفرض القانون، وبعد الاستخبار من مركز شرطة المستشفى بوجود حالة وفاة لأحد الأشخاص نتيجة لإصابته بإطلاقة نارية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء توضح تفاصيل مشاجرة عائلية وصلت إلى القتل first appeared on النور نيوز.

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