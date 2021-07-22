2021/07/22 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دشنت إيران، اليوم الخميس، خط أنابيب جديد بطول 1000 كم لنقل النفط الخام إلى بحر عمان، ويسمح هذا الأنبوب لصادرات النفط الإيرانية لتجاوز مضيق هرمز في الخليج.ويمتد خط الأنابيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ 110 سنوات..



دولة مجاورة تصدر النفط عبر مسار جديد المركز الخبري الوطني.

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