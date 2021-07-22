العراقيون ينفقون نحو 10 مليار دولار لـ4.5 مليون مولدة في البلاد

2021/07/22 | 14:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أفاد عضو في معهد الطاقة العراقي بأن هناك نحو 4.5 مليون مولدة كهرباء في العراق بشكل عام، مشيرا إلى أنه كمعدل، هنالك مولدة كهرباء لكل تسعة أشخاص في العراق.

هاري ستيبانيان، وهو مستشار مستقل لشؤون الطاقة وعضو في معهد الطاقة العراقي، قال إن “كل عائلة تنفق ما بين 100 و200 دولار شهرياً على الكهرباء، أي ما يعادل 6 إلى 10 مليارات دولار للمولدات”.

واستدرك أن “هذا الدخل الكبير لم يحسن الاقتصاد العراقي، لأن الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسيين والفصائل المسلحة؛ كما أنها جزء من شبكة معقدة للتجارة غير المشروعة والاقتصاد الأسود في العراق، في ظل عدم وجود قانون لتنظيمها”.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة أوبك، لكنه يشتري الغاز والكهرباء من إيران لتوفير ثلث احتياجات قطاع الطاقة، والتي ساءت أوضاعها بسبب الصراعات والفساد في هذا القطاع.

الشهر الماضي، قررت ايران ايقاف تصدير الكهرباء الى العراق، معللة قرارها بأن وزارة الكهرباء العراقية مدينة بأكثر من ستة مليارات دولار.

هذا الأمر جعل من المستحيل على الكهرباء الوطنية توفير احتياجات 40 مليون عراقي، في ظل تزايد الطلب على استخدام الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في البلاد.

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