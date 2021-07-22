برشلونة يدشن استعداداته للموسم الجديد بفوز كاسح

2021/07/22 | 15:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تغلب نادي برشلونة برباعية نظيفة على خيمناستيك، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء، ضمن استعدادات “البارسا” لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.وفي ظل العدد الكبير من الغيابات في صفوف برشلونة بسبب مشاركة بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو وتمديد الإجازة السنوية للبعض الآخر، دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف للنادي الكتالوني في مواجهة خيمناستيك.وشارك من لاعبي الفريق الأول 7 فقط، هم: الإسبانيون جيرارد بيكيه وريكي بويغ وسيرجي روبرتور، والحارس البرازيلي نيتو، والأمريكي سرجينيو ديست، والفرنسي صامويل أومتيتي، والبوسني ميراليم بيانيتش.وتألق من اللاعبين الشباب، المهاجم الألباني راي ماناج، الذي خطف الأنظار بتسجيله ثلاثية “هاتريك”، […]

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