إسبانيا والمغرب.. 200 مهاجر يعبرون سياج مليلية وإصابات بين الشرطة

2021/07/22 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات المحلية إن ما يربو على 200 مهاجر عبروا الحدود إلى جيب مليلية الإسباني في شمال أفريقيا، الخميس، بعدما تسلقوا السياج العالي الذي يفصله عن المغرب.

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