2021/07/22 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائق الغابات في 13 ولاية في أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى احتراق أكثر من مليون فدان في الولايات الغربية، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد هروب جماعي للحيوانات لحظة اندلاع حرائق غابات في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد هروب جماعي للحيوانات لحظة اندلاع حرائق غابات في كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).