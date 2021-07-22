مستشار رئيس الوزراء العراقي: اتفاق التعاون مع الصين دخل حيز التنفيذ

2021/07/22 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الصين تستهلك 44%‎ من صادرات النفط العراقي، مشيرا إلى دخول اتفاق التعاون معها حيز التنفيذ.وقال صالح، إن الصين تعد السوق الأولى في صادرات النفط العراقي، مبينا أنها …

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