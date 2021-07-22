منصة تويتر تضيف ميزة جديدة

2021/07/22 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت منصة "تويتر" إطلاق ميزة أو خاصية من خلال إضافة رمز جديد، قالت فيه إنه لا يعني بالإطلاق "عدم الإعجاب".

ففي تغريدة نشرتها المنصة، تحدثت فيها عن الرمز الذي وصفته بأنه لا يعني "عدم الإعجاب" بشكل نهائي أو مباشر، وإنما يمثل تصويتا يمكن للمستخدم الاستعانة به في حال عارض فكرة ما كتب أو نشر".

وبحسب القائمين على المنصة فإن هدف هذا الرمز هو محاولة فهم بشكل أفضل ردود الأفعال التي تنشر أو يتم التعليق بها على المنشورات.

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