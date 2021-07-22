الموقف الوبائي في النجف: ارتفاع مؤشر الضحايا.. ومئات الإصابات الجديدة

2021/07/22 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تموز 2021)، إنه "تم اجراء 1303 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 320 فيما تماثل 391 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 5 حالات وفاة".

وأوضحت انه "من بين الاصابات (14) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 75376مجموع حالات الشفاء : 67856مجموع الوفيات : 596مجموع الحالات تحت العلاج : 6924مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4619

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