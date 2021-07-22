نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف فرنسيين اثنين

2021/07/22 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا، وتوقيف العديد من المشتبه بهم الأجانب والمحليين.

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي أول أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وقال النائب العام في بيان “بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة”، وأضاف أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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