2021/07/22 | 15:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لوك أويل": خططنا لبيع جزء من حصتنا في حقل "غرب القرنة 2" لكن بغداد رفضت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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