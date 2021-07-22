وفاة 22 مصابا بكورونا في اقليم كوردستان

2021/07/22 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياح ومواطنون يشيدون بالقرارات الاخيرة لطالباني

اعرب سياح ومواطنون عن سرورهم بزيارة مدينة السليمانية واعجابهم بالتطورات التي شهدتها المدينة مشيدين بالاوضاع الامنية المستتبة.

استطلاع: 40% من الشباب العراقي يحددون التعليم والتدريب بأنهما أهم أولوياتهم المراقبون الامميون..



حاجة انتخابية تواجه تحفظا سياسيا

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