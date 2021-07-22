دلتا تضاعف معدل الوفيات في النجف

2021/07/22 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع بمعدل وفيات فيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اجراء 1303 فحوصات مختبرية لحالات مشتبه بها […]

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