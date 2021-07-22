بغداد.. العثور على جثة مجهولة الهوية وسرقة منزل واصابة مدنيين

2021/07/22 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان مسلحون مجهولون اقتحموا منزلا ضمن منطقة البلديات، فيما تم العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة الحسينية، واصابة مدنيين اثناء مشاجرة في مدينة الصر ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " مسلحون مجهولون اقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة البلديات وقاموا بسرقة مصوغات ذهبية واموال لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار"،موضحا "ان المنزل كان خالي من ساكنيه".

واضاف ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحسينية"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة البطن".واشار المصدر الى ان "مدنيين اثنين اصيبا نتيجة مشاجرة بين عدد من الشباب تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن مدينة الصدر".

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