منصة 'تويتر' تطلق ميزة جديدة

2021/07/22 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة "تويتر" إطلاق ميزة أو خاصية جديدة من خلال إضافة رمز جديد، فيما اوضحت طريقة وغاية استخدامه.

ففي تغريدة نشرتها المنصة، تحدثت فيها عن الرمز الذي وصفته بأنه لا يعني "عدم الإعجاب" بشكل نهائي أو مباشر، وإنما يمثل تصويتا يمكن للمستخدم الاستعانة به في حال عارض فكرة ما كتب أو نشر".

وبحسب القائمين على المنصة، فإن هدف هذا الرمز هو محاولة فهم بشكل أفضل ردود الأفعال التي تنشر أو يتم التعليق بها على المنشورات.

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