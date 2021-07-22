النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6%

2021/07/22 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 بالمائة في 2021، وذلك مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

وقالت جورجيفا، خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن التعافي الاقتصادي العالمي يعتمد على تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وحذرت من أن تتسبب وتيرة التلقيح ضد الفيروس التاجي الحالية في الفشل في القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022، حيث استمرت تقديرات الصندوق خلال الشهر الحالي على نفس وتيرتها السابقة خلال شهر نيسان عند 6 بالمائة.

ونوهت بأن التعافي الاقتصادي سيتباطأ ما لم تسرع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، محذرة من أن التوقعات الحالية هى أدنى معدل يشهده العالم منذ السبعينيات، وذلك بالرغم من تحسن عملية توفير اللقاح وإعادة فتح الاقتصادات بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، لا سيما في الولايات المتحدة.

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