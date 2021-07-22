2021/07/22 | 16:34 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 يوليو 2021 | 04:31 مساءً | عدد القراءات : 6

مديرية توزيع كهرباء فرع المثنى توضح أسباب انخفاض ساعات التجهيز

اوضحت مديرية توزيع كهرباء فرع المثنى، الخميس، سبب انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، ان "كوادر فرع توزيع كهرباء المثنى مستمره بالعمل والدوام لجميع كوادر مراكز الصيانات المنتشرة في عموم المحافظة والاقسام والشعب الساندة لها من أجل صيانة جميع العوارض الفنية التي تحصل على الشبكة الكهربائية وتلبية حاجة المواطنين من الطاقة الكهربائية وعلى مدار الساعة دون توقف وهي من أهم واجبات وعمل دائرة التوزيع".





واشار البيان الى ان "جدول التجهيز اليومي للطاقة الكهربائية يعتمد على مقدار الحصة الواصلة الى المحافظة والذي أنخفضت الى ٤٣٠ ميكا وحسب توجيهات مركز السيطرة الوطني بظرورة الالتزام التام بالحصة المقرره للمحافظة مع التغير في مقدار التجهيز وحسب الانتاج المتوفر من قبل محطات التوليد".





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