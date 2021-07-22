يأخذ الهجوم

2021/07/22 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا دفاعيًا خاصًا في قصر الإليزيه بباريس صباح الخميس، لمناقشة مزاعم برامج التجسس بيغاسوس ومسألة الأمن السيبراني في فرنسا.

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