لبنان.. تحذير من أزمة رغيف بسبب فقدان المازوت

2021/07/22 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر إتحاد المخابز والأفران في لبنان من

"أزمة رغيف" اعتبارا من الأسبوع المقبل،

بسبب فقدان مادة المازوت، إذ ستضطر بعض

الأفران للتوقف عن العمل بعد نفاد

احتياط المازوت لديها.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: "

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